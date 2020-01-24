Происшествия

В Волгограде "КамАЗ" протаранил гаражи, есть пострадавшие

Происшествия 24.01.2020 10:41
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24.01.2020 10:41


Дорожное происшествие с двумя пострадавшими случилось накануне поздно вечером в ГСК "Мирный" в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, житель Дагестана, управляя автомобилем "КамАЗ-53212" с прицепом, не справился с управлением и совершил наезд на автомобильные гаражи, напротив дома №173 по ул. Елецкой. В результате ДТП пострадал водитель и его 22-летний пассажир. Они доставлены в больницу.

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