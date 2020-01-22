Школам искусств в Волгоградской области закупят музыкальных инструментов на 44 млн рублей





На оснащение детских школ искусств в трех городах и одном районе Волгоградской области в текущем году израсходуют свыше 22 миллионов рублей. Еще столько же средств предусмотрено на 2022 год. Как сообщает ИА "Высота 102", согласно постановлению администрации Волгоградской области субсидии из областного бюджета на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств, находящихся в ведении муниципальных образований, получат Волгоград, Михайловка, Фролово и Палласовский муниципальный район. Поддержка осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" ("Культурная среда").

И города, и район в 2020 году получат одинаковые суммы - по 5 миллионов 508 тысяч 681,5 руб.

На 2022 год средства распределены между Волжским и тремя муниципальными районами - Светлоярским, Суровикинским и Быковским. Они также получат по 5,508 миллиона рублей.

Какие именно музыкальные инструменты будут закуплены для детских школ искусств в документе не сообщается. В прошлом году подобные учебные заведения в РФ активно оснащались отечественными пианино. Минпромторг обещал за три года передать российским регионам более двух тысяч пианино. Выбор именно на этот инструмент пал из-за высокого процента износа (81%) в государственных и муниципальных учреждениях культуры и образования. В целом в школах искусств износ музыкальных инструментов, как сообщалось, доходит до 70%.

Президент России 15 января текущего года, в послании Федеральному собранию поручил правительству и властям региона привести в порядок помещения, где располагаются детские школы искусств. По словам главы государства, в рамках нацпроекта "Культура" выделено более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. При этом помещения, в которых будут проходить занятия, требуют ремонта. "Проблема гораздо шире: сейчас более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий", — сказал в своем выступлении Путин.



