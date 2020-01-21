Волгоградка потратила больше 1 миллиона рублей на спасение "американского жениха"

Происшествия 21.01.2020 11:48
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21.01.2020 11:48
44-летняя волгоградка стала жертвой интернет-мошенника. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в июле 2019 года женщина в одной из социальных сетей познакомилась с иностранцем. Мужчина представился ей холостым 52-летним авиаинженером из США. Переписка велась на русском языке - по словам американца, он пользовался онлайн-переводчиком. Во время одной из онлайн-встреч мужчина сообщил волгоградке, что улетает в командировку в Афганистан для участия в военных действиях, и пропал на несколько недель. Вскоре он вновь появился в сети и рассказал, что ранен и находится в госпитале. Иностранец пожаловался женщине, что лечение ему обходится дорого, и попросил ее занять деньги, пообещав все вернуть с процентами после получения страховки.
На протяжении нескольких месяцев заявительница по просьбам своего интернет-знакомого переводила ему различные суммы денег через платежную систему на абонентские номера, зарегистрированные в США. Это были, как ее личные накопления, так и банковские кредиты. Когда сумма переводов в общей сложности составила 1 млн 277 тысяч рублей, иностранец так и не выполнил обещание вернуть деньги, а вскоре и вовсе стал игнорировать ее просьбы, женщина заподозрила в нем афериста и обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание мошенника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество в особо крупном размере».
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