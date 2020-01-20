Волжанин угнал автобус, чтобы доехать до крещенской купели





В Волжском задержан 31-летний мужчина, который угнал автобус, чтобы добраться на нем до крещенской купели. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 20 января 2020 года инспекторы ДПС Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Волжскому на ул. Карбышева остановили автобус «ПАЗ». За рулем находился 31-летний местный житель, который не смог предъявить документы на транспортное средство. Кроме того, выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения и находится за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Установлено, что мужчина увидел автобус в одном из дворов, проник внутрь и завел его.

С его слов, вместе с товарищем он распивал спиртные напитки, а после на угнанном автобусе решил доехать до реки, чтобы окунуться в купель. Автобус возвращен владельцу, который и не подозревал, что его угнали.

В отношении мужчины составлены административные материалы за управление транспортным средством, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Судом нарушителю назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток. Р ешается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.