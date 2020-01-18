Борьба с коррупцией 18.01.2020 18:26
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18.01.2020 18:26
Мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 марта избрана сегодня Центральным районным судом для Сергея Звезденкова, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-секретаря Волгоградского облсуда Екатерину Вальковскую. Бывший заместитель главы Светлоярского района Сергей Звезденков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ. Мера пресечения избиралась по ходатайству ГСУ регионального Главка МВД. Звезденков был задержан 16 января в рамках расследования уголовного дела о хищении и сдаче в металлолом трубопровода. Речь может идти о почти 7 с половиной километрах металлических труб, являвшихся собственностью муниципального района. История с демонтажом трубопровода в районе хутора Кресты на слуху уже несколько месяцев. О том, что профильные структуры все это время вели серьезное расследование и в итоге было возбуждено уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере группой лиц, стало известно только на уходящей неделе, после того как появилась информация об обысках.
Оперативные мероприятия коснулись нескольких фигурантов, возможно имеющих отношение к демонтажу и хищению металлических труб. Ущерб, причиненный бюджету, может оцениваться в 16 миллионов рублей. По неподтвержденной информации, помимо бывшего заместителя главы Светлоярского района Сергея Звезденкова могли быть задержаны еще двое предполагаемых организаторов кражи - директор волгоградского филиала ООО «Осока-Лик» и руководитель фирмы по приему металла.
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