Поволжский банк Сбербанка представил новый счет





Клиенты Поволжского банка Сбербанка теперь могут открыть «Накопительный счет+», который позволяет эффективно копить и свободно тратить свои накопления.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, новое предложение, доступное с 15 января по 15 июля 2020 года, сочетает преимущества счета и вклада: возможность использования имеющихся на счете средств без ограничений и повышенную процентную ставку. Первоначальный взнос, пополнение счета и снятие с него денег не ограничены. Предложение действительно для клиентов Сбербанка, обслуживающихся на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Новый продукт Сбербанка позволяет грамотно подходить к личному финансовому планированию. Во-первых, чем больше безналичных покупок по картам Сбербанка совершает клиент, тем выше процентная ставка. Во-вторых, ʺНакопительный счет+ʺ дает возможность использовать имеющиеся средства на счете без ограничений, поскольку нет неснижаемого остатка, при этом он также сохраняет в себе преимущества вкладов».



