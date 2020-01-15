Сегодня в Послании ФС Владимир Путин сказал о «большей ответственности за формирование Правительства». «Как обстоит дело сейчас? В соответствии со статьями 111 и 112 Конституции Российской Федерации Президент лишь получает согласие Государственной Думы на назначение Председателя Правительства России, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров. Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению – по представлению Председателя Правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц», - отметил Владимир Путин и подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой. «Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности Правительства, как и право отстранять от должности Председателя Правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия», - сказал глава государства.







Как сообщается, Владимир Путин уже поблагодарил членов правительства за совместную работу. В ближайшее время президент встретится с каждым членом кабинета министров. Пока они будут выполнять обязанности в полном объеме. Дмитрию Медведеву планируется сделать предложение заняться темами обороноспособности и безопасности в качестве заместителя председателя Совета безопасности . Эта, пока несуществующая должность может быть создана в ближайшее время.