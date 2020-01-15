«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента России

Политика 15.01.2020 16:05
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15.01.2020 16:05
Представители политического бомонда Волгограда со всей серьезностью подошли к совместному прослушиванию ежегодного послания президента России Федеральному Собранию. В их руках были ручки и блокноты, которые не остались девственно чисты – многие делали пометки или даже усердно конспектировали.
Приглушенный свет в зале создавал атмосферу таинственности и особой важности происходящего. Фотограф ИА «Высота 102» запечатлел лица участников телесеанса, которые оказались весьма серьезными и даже напряженными.
Мелькали на экранах и знакомые волгоградцам лица депутатов Госдумы от региона, которым выпала честь лично присутствовать в Манеже и видеть главу государства вживую.
Организатором совместного просмотра выступления Путина явился региональный штаб ОНФ. На последних рядах в зале ютились журналисты, которым по завершении трансляции предстояло выслушать и отразить в своих публикациях восторженные отзывы местного истеблишмента на речь главы государства.
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