«Золотые слова»: волгоградские политики конспектировали президента России





Представители политического бомонда Волгограда со всей серьезностью подошли к совместному прослушиванию ежегодного послания президента России Федеральному Собранию. В их руках были ручки и блокноты, которые не остались девственно чисты – многие делали пометки или даже усердно конспектировали.





Приглушенный свет в зале создавал атмосферу таинственности и особой важности происходящего. Фотограф ИА «Высота 102» запечатлел лица участников телесеанса, которые оказались весьма серьезными и даже напряженными.





Мелькали на экранах и знакомые волгоградцам лица депутатов Госдумы от региона, которым выпала честь лично присутствовать в Манеже и видеть главу государства вживую.





Организатором совместного просмотра выступления Путина явился региональный штаб ОНФ. На последних рядах в зале ютились журналисты, которым по завершении трансляции предстояло выслушать и отразить в своих публикациях восторженные отзывы местного истеблишмента на речь главы государства.



















