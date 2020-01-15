Выборы 15.01.2020 10:53
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15.01.2020 10:53
Активисты вышли сегодня на сменные одиночные пикеты в поддержку экс-депутата Волгоградской облдумы Михаила Таранцова. Как сообщает ИА «Высота 102», люди с плакатом по очереди стоят в районе остановки у кинотеатра «Юность» в Краснооктябрьском районе. Полиция подъехала очень оперативно и не оставила действо без внимания.
Рассмотрение апелляционной жалобы на решение Волгоградского областного суда, отказавшего признать недействительными результаты голосования по Краснооктябрьскому одномандатному округу №13 должно состояться завтра в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи.
Напомним, в прошлом году Волгоградский облсуд отказал в удовлетворении иска проигравшего выборы экс-депутата областной думы, который считал, что результаты голосования не позволяют достоверно установить истинное волеизъявление избирателей. По мнению Михаила Таранцова, выдвижение оппонентами от партии пенсионеров в качестве кандидата человека с похожей фамилией - Сергея Таранцева, могло ввести избирателей в заблуждение.
Ответчиком являлся ТИК Дзержинского района. В качестве заинтересованных лиц к делу были привлечены также Сергей Таранцев и Алексей Волоцков, нынешний депутат Волгоградской облдумы, облизбирком и региональное отделение партии «Единая Россия». Представители избирательной комиссии настаивали на том, что выдвижение в качестве кандидата Сергея Таранцева никоим образом не повлияло на результаты голосования. Они, в частности, ссылались на отсутствие жалоб со стороны избирателей. При этом свидетельские показания готовы были дать более двух десятков человек, которые пришли на суд поддержать Михаила Таранцова и намеревались рассказать о том, что происходило на участках. Однако суд не стал заслушивать свидетелей.
«Мы считаем, что суд первой инстанции не исследовал доказательства. Во-первых, судья отказал в вызове свидетелей. Во-вторых, он отказал в удовлетворении ходатайства о предоставлении недействительных бюллетеней, изучение которых могло бы подтвердить факты путаницы при голосовании. Надеемся, что апелляционный суд уделит этим аргументам внимание», - отмечает Михаил Таранцов.
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