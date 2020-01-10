Расследования

«Убил пешехода и сжег машину»: в Волгоградской области задержали сбежавшего после смертельного ДТП водителя

Расследования 10.01.2020 11:45
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10.01.2020 11:45


Полицейские задержали в Елани 23-летнего водителя "ВАЗ-21099" по подозрению в совершении смертельного ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, труп неизвестного мужчины был обнаружен накануне ночью в рабочем поселке Елань по ул. Кузнечная. Было установлено, что смерть наступила в результате ДТП: на теле погибшего имелись травмы, характерные от столкновения с автомобилем. Личность погибшего была установлена, им оказался 34-летний местный житель.
По обнаруженным фрагментам экспертами была определена марка автомашины, предположительно участвовавшая ДТП. В результате дальнейших поисковых мероприятий в полукилометре от места наезда в сгоревшем состоянии был обнаружен автомобиль "ВАЗ-21099", принадлежащий 23-летнему местному жителю.  Автовладелец был задержан.

Установлено, что ночью управляя автомашиной, он совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части. После чего, скрываясь с места аварии, наехал на препятствие и пробил бензобак, в результате чего произошло возгорание машины.
Возбуждено уголовное дело. Задержанному за содеянное грозит до 12 лет лишения свободы. 

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