В Волгоградской области «теряют» зарплаты учителей и воспитателей





В Волгоградской области ухудшились показатели зарплат учителей и воспитателей. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в исследовании Росстата о соотношении средних зарплат отдельных категорий работников бюджетной сферы к средней зарплате в экономике региона с 2017 по 2018 годы. Так, согласно сведениям Росстата, в 2017 году зарплата воспитателей детских садов составляла 103,8% от средней по региону, а в 2018 году – уже меньше, 101,5%. Такая же ситуация и с зарплатами учителей. В 2017 году она составляла 105,2% от средней в экономике, а в 2018 – всего 102,8%. Тем не менее, в 2018 году, как следует из данных Росстата, в Волгоградской области зарплаты учителей, воспитателей, среднего и младшего медперсонала, социальных работников и работников культуры достигли и даже «перевалили» за среднюю зарплату по экономике (в 2018 году номинальная начисленная зарплата в регионе составляла 30350 рублей). С врачами и научными сотрудниками ситуация еще лучше. Так, по сравнению с 2017 годом зарплаты врачей в 2018 году увеличились в 2,1 раза (вместе с Крымом это лучший показатель в ЮФО), а зарплаты научных сотрудников – в 2,2 раза (лучше только в Ростовской области – в 2,4 раза).

Напомним, в майских указах 2012 года Президента России содержался целевой показатель достижения средней зарплаты большинства категорий работников бюджетной сферы до средней в экономике региона. Для врачей и научных сотрудников установлен показатель превышения средней зарплаты в два раза от средней по экономике. По цифрам в Волгоградской области выходит все ладно.



