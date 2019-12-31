Губернатор Волгоградской области посекретничал с силовиками перед встречей Нового года

Политика 31.12.2019 12:44
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31.12.2019 12:44
Представители руководства силовых, правоохранительных и надзорных структур региона сегодня были приглашены на разговор к губернатору Волгоградской области, передает ИА «Высота 102». О чем конкретно говорили руководители региональных правлений ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, а также заместители областного прокурора и руководителя СУ СКР неизвестно.
Пресс-служба областной администрации сообщает, что в центре внимания участников совещания было рассмотрение задач обеспечения комплексной безопасности и правопорядка, а также объем принимаемых для этого мер, вопросы межведомственного взаимодействия.
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