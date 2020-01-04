Шок года: поджог дома волгоградского губернатора обернулся громкими арестами и статьей о терроризме





Новость о задержании летом 2019 года бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева по делу о покушении на губернатора Волгоградской области стала №1 в регионе. Влиятельный генерал, помощник руководителя Следственного комитета России, имел в Волгограде огромный авторитет - Музраева уважали и боялись. Поэтому сообщение о задержании высокопоставленного силовика многих шокировало, а некоторых морально парализовало. "Высота 102" решила вспомнить, с чего все началось и к чему привело.





Первая "ласточка"





Мало кто верил, что покушение на волгоградского губернатора, выразившееся в поджоге стены дома, где глава региона проживал с семьей, будет когда-либо раскрыто. С момента происшествия прошло почти 3 года. Тогда, напомним, неизвестные проникли во двор коттеджа, расположенного в элитном поселке Латошинка в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Учитывая, что указанное жилое помещение находилось в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, и что преступление могло быть связано со служебной деятельностью главы региона, по данному факту СУ СКР по Волгоградской области, которым на том момент руководил Михаил Музраев, незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

В конце мая 2019 года Следственный комитет России сообщил о задержании в Москве бывшего арендатора Центрального рынка Евгения Ремезова. По версии следствия, именно Ремезов был организатором преступной группы, совершившей 16 ноября 2016 года дерзкое покушение на жизнь губернатора Волгоградской области.

По версии следствия, Ремезов решил устранить высокопоставленного чиновника, лишившего его контроля в Волгограде над Центральным рынком - это почти 16,5 тысячи квадратных метров торговых площадей в самом центре города. Указанные торговые площади Ремезов сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям, получая взамен колоссальную прибыль. Губернатор вернул рынок в муниципальную собственность, что, как утверждало следствие, не понравилось бизнесмену.

Чтобы отвести от себя подозрение и создать алиби, Ремезов на время уехал из России, поручив совершить преступлением своим доверенным лицам. Их личности также установили.





Дальше - больше





Ремезова этапировали в Волгоград для проведения следственных действий, а через две недели - 10 июня - город взбудоражила новость об аресте Михаила Музраева, бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области, помощника председателя СК России Александра Бастрыкина. Первыми сенсацию выдали Telegram-каналы, а потом о задержании официально сообщили ФСБ России и Следственный комитет. Оба ведомства уточнили, что Михаил Музраев и волгоградский предприниматель Виктор Зубков задержаны "в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес". Подозреваемых спецбортом доставили в Москву. Музраеву и Зубкову предъявили обвинения в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 205 УК РФ) и поместили по решению суда в следственный изолятор "Лефортово". Дело расследует Следственное управление ФСБ России.

Михаил Музраев при избрании меры пресечения заявил, что невиновен, а выдвинутые обвинения являются "фантазиями следователей". "Дело в том, что тех лиц, которых я посадил, сейчас используют против меня. Тех людей, которых я наказывал. То есть те люди, которых я разоблачил в совершении преступлений, используются сейчас против меня", - заявил он тогда журналистам. Его адвокат Владислав Подшибякин выразил недоумение материалам дела: "Моему подзащитному вменяют причастность к делу, для раскрытия которого он сделал все возможное. Получается очень странно и выглядит так, как будто Михаил Музраев занимался раскрытием преступления, чтобы выйти на самого себя".

К слову, после ареста Музраева в его адрес посыпались многочисленные обвинения со стороны бывших и нынешних фигурантов уголовных дел о нечестных методах ведения следствия, о сфабрикованных делах и многом другом.





Сын за отца





Примерно через месяц после ареста Михаила Музраева стало известно, что в суд вызывают его сына Михаила за неповиновение сотруднику ФСБ. Согласно материалам дела, Михаил Михайлович Музраев, который ранее работал следователем Коптевского межрайонного следственного отдела Москвы, во время проведения следственных действий по месту проживания предпринял попытку оказать физическое воздействие на сотрудника спецподразделения ФСБ России. В Дзержинском районном суде Волгограда, где рассматривалось это дело, было озвучено, что во время обысков в доме, которые прошли после задержания генерала Музраева, его сын проявлял агрессию, нецензурно выражался и хотел покинуть дом через окно. Ему приказали сидеть в кресле, а когда он ослушался, применили физическую силу. В результате Музраев-младший оказался на полу в наручниках. Его признали виновным в неповиновении сотруднику ФСБ и оштрафовали на 1000 рублей.





Снести нельзя оставить





Побывали сотрудники ФСБ России и в ресторанном комплексе "Сосновый бор", одним из учредителей которого является Виктор Зубков - тот самый фигурант дела о покушении на губернатора. На территории усадьбы, где расположены гостевые дома, ресторан, бассейн, мини-зоопарк, также прошли обыски. В ходе осмотра помещений был установлен факт оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее происхождения. В общей сложности было обнаружено 30,2 литра алкогольной продукции или около 100 бутылок, в которых был самогон, вино и различные спиртовые настойки. "Сосновый бор" привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 тысяч рублей. Нарушения нашли и энергетики, выставив усадьбе иск на 25 миллионов рублей по акту неучтенного потребления энергоресурсов. Арбитражный суд Волгоградской области требования удовлетворил.

Веское слово сказала и администрация Дзержинского района, потребовав демонтировать "Сосновый бор" как самовольно построенный объект. В настоящее время по делу назначена судебная экспертиза. На это время рассмотрение иска администрации приостановлено. Напомним, что "Сосновый бор" спокойно стоял в Волгограде с 2007 года, но именно летом 2019-го над ресторанным комплексом, который создавали известные в Волгограде люди, сгустились тучи. Произошло это после задержания Виктора Зубкова и Михаила Музраева.

Оба фигуранта "террористического" дела о покушении на жизнь губернатора несколько раз пытались обжаловать свой арест, но безуспешно. И Музраев, и Зубков будут сидеть в "Лефортово" как минимум до 10 февраля 2020 года.



