В Волгоградской области ГК «Чистый город» вводит в эксплуатацию вторую карту полигона ТКО в Камышине
Экология 30.12.2019 10:00
0
30.12.2019 10:00
В Камышине введена в эксплуатацию вторая карта полигона твердых коммунальных отходов. На обустройство новой площадки группа компаний «Чистый город» направила более 60 млн рублей. Первую карту, рассчитанную на 1 млн кубов мусора, открыли в 2014 году – сегодня она практически заполнена. Сюда свозят отходы из пяти районов Волгоградской области – помимо Камышинского, это Котовский, Жирновский, Руднянский и Ольховский.
Новая карта рассчитана на 6 лет работы, ее проектный объем заметно больше – 2,5 млн кубометров мусора. Только с виду это обычная ложбина, на самом деле - сложный инженерный объект. По всей площади сооружения под землей расстелен гидроизоляционный материал – для того, чтобы мусорный фильтрат, а это загрязненные стоки, не просочился в грунт.
Неподалеку от современного полигона – старая свалка, на которую свозили отходы в течение десятилетий. Мусор сбрасывали бесконтрольно, кто хотел, когда и сколько. Сейчас на рекультивацию экологически опасного объекта тратят миллионы рублей из федерального бюджета
Новый полигон ГК «Чистый город» со своим предшественником не идет ни в какое сравнение – это режимный объект, который работает слаженно, как часы. Въезжающий на территорию мусоровоз проходит регистрацию, затем радиационный контроль, машину взвешивают, и только потом отправляют на место складирования ТКО.
Все поступающие отходы проходят предварительную сортировку. В начале 2019 года группа компаний «Чистый город» построила здесь с нуля мусоросортировочный комплекс с современным оборудованием – в него инвестировано около 50 млн рублей. Подобных объектов ни в Камышине, ни в ближайших районах области никогда не существовало. Сейчас здесь трудится около полусотни человек.
Вторичное сырье направляется на российские заводы по переработке. Из пластика, к примеру, изготавливают изоляцию для электрокабеля или новую тротуарную плитку. В ближайшие годы, как рассчитывают инвесторы, объемы производимого вторсырья будут только расти - тем меньше мусора дойдет до полигона.
Группа компаний «Чистый город» имеет 14-летний опыт работы в отрасли. Как региональный оператор работает в 5 регионах ЮФО. В Волгоградской области предприятием построено уже четыре комплекса по обращению с отходами – в Камышине, Урюпинске, Светлом Яру и в Волжском.
Подробности в видеосюжете.
Реклама
Белые цапли задержались в Волгоградской области дольше обычного28.12.2019 18:25
Проект ООО «Газпром трансгаз Волгоград» стал лауреатом Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского26.12.2019 13:55
Регоператор: осуществляем контроль за качеством выполнения услуг с помощью системы ГЛОНАСС26.12.2019 13:36
В Волгоградской области на стройплощадке ветровой электростанции ждут археологов20.12.2019 11:24
Субподрядчиков для проекта мечты в Волгоградской области надеются найти со второй попытки17.12.2019 18:13
Мэрии Волгограда не удалось «сбросить с себя» 2000 кубометров отходов16.12.2019 09:38
"В лесу родилась елочка" : в Волгограде усилили охрану хвойных лесов15.12.2019 15:01
В Волгограде «Концессии водоснабжения» залили балку мыльным раствором15.12.2019 09:13
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь14.12.2019 16:26
Под Волгоградом власти поселения незаконно запретили рыбалку в пруду11.12.2019 14:50
В массовой гибели рыбы в Волгограде подозревают овощевода05.12.2019 16:26
АО «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра проект улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях04.12.2019 15:38
Регоператор по обращению с ТКО провел встречи с юрлицами в Волгоградской области04.12.2019 11:11
«Крысиный рай» в поселке под Волгоградом потревожили люди в форме03.12.2019 12:17
МЧС предупреждает о метели и снежных заносах в Волгоградской области02.12.2019 17:13
Реклама