В Волгоградской области ГК «Чистый город» вводит в эксплуатацию вторую карту полигона ТКО в Камышине





В Камышине введена в эксплуатацию вторая карта полигона твердых коммунальных отходов. На обустройство новой площадки группа компаний «Чистый город» направила более 60 млн рублей. Первую карту, рассчитанную на 1 млн кубов мусора, открыли в 2014 году – сегодня она практически заполнена. Сюда свозят отходы из пяти районов Волгоградской области – помимо Камышинского, это Котовский, Жирновский, Руднянский и Ольховский.

Новая карта рассчитана на 6 лет работы, ее проектный объем заметно больше – 2,5 млн кубометров мусора. Только с виду это обычная ложбина, на самом деле - сложный инженерный объект. По всей площади сооружения под землей расстелен гидроизоляционный материал – для того, чтобы мусорный фильтрат, а это загрязненные стоки, не просочился в грунт.





Неподалеку от современного полигона – старая свалка, на которую свозили отходы в течение десятилетий. Мусор сбрасывали бесконтрольно, кто хотел, когда и сколько. Сейчас на рекультивацию экологически опасного объекта тратят миллионы рублей из федерального бюджета

Новый полигон ГК «Чистый город» со своим предшественником не идет ни в какое сравнение – это режимный объект, который работает слаженно, как часы. Въезжающий на территорию мусоровоз проходит регистрацию, затем радиационный контроль, машину взвешивают, и только потом отправляют на место складирования ТКО.





Все поступающие отходы проходят предварительную сортировку. В начале 2019 года группа компаний «Чистый город» построила здесь с нуля мусоросортировочный комплекс с современным оборудованием – в него инвестировано около 50 млн рублей. Подобных объектов ни в Камышине, ни в ближайших районах области никогда не существовало. Сейчас здесь трудится около полусотни человек.





Вторичное сырье направляется на российские заводы по переработке. Из пластика, к примеру, изготавливают изоляцию для электрокабеля или новую тротуарную плитку. В ближайшие годы, как рассчитывают инвесторы, объемы производимого вторсырья будут только расти - тем меньше мусора дойдет до полигона.





Группа компаний «Чистый город» имеет 14-летний опыт работы в отрасли. Как региональный оператор работает в 5 регионах ЮФО. В Волгоградской области предприятием построено уже четыре комплекса по обращению с отходами – в Камышине, Урюпинске, Светлом Яру и в Волжском.

Подробности в видеосюжете.