Олег Веретенников покинул волгоградский «Ротор-2»

Спорт 26.12.2019 14:37
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26.12.2019 14:37
Главный тренер «Ротора-2» Олег Веретенников покинул пост по собственному желанию, сообщает ИА «Высота 102».
По информации СК «Ротор», руководство удовлетворило просьбу специалиста. «Случившееся стало для клуба неожиданностью, но мы уважаем решение Олега Александровича, благодарим за проделанную работу и желаем успехов на тренерском поприще», - говорится на официальном сайте волгоградского футбольного клуба.
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