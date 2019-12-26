Волгоградский «Ротор» отправится в пятизвездочный турецкий отель





В три с половиной миллиона рублей обойдется поездка волгоградских футболистов в Турцию. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте госзаказов опубликован договор футбольного клуба с ООО «Прайм Спорт Менеджмент». Согласно этому договору спортсмены «Ротора» проведут 12 дней – с 12 января 2020 года по 24 января - в турецком городе Белек, где пройдут тренировки клуба. Тридцать пять футболистов вместе с тренерским составом будут жить в пятизвездочном отеле с системой «все включено», им предоставят трансферы до аэропорта в Анталии, футбольное поле для тренировок, а также сауну, бассейн, услуги по стирке спортивной одежды и т.д.

Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о планах «Ротора» провести 16 дней на Кипре за 4,6 миллионов рублей. Команда клуба из 35 человек собирается отправиться на тренировку в город Пафос 13 февраля 2020 года, где пробудет до 28 февраля.