Политика

Аппарат губернатора Волгоградской области атаковали адепты движения «живых граждан СССР»

Политика 25.12.2019 12:26
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25.12.2019 12:26


Загадочные письма, адресованные «всем гражданам СССР», разосланы сегодня на электронную почту канцелярии аппарата губернатора, а также на адреса сотрудников администрации Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Скорее всего, снова дали о себе знать сторонники организации, не признающей законности существования сегодняшней Российской Федерации. Ранее информагентство рассказывало о явлении в бюро пропусков администрации региона группы граждан, которые вещали о нелегитимности органов власти. В сегодняшних электронных письмах отправители называют себя  «Человек с гражданством СССР Суверен Живая ЖенЧина (Чин Жены) и Живой МужЧина (Чин Мужа) Учредитель бенефициар и Выгодополучатель Своих имён в статусе Человека, владелец прав, представитель и Выгодополучатель персоны и всех персональных и биометрических данных, а также Гражданина СССР». 
Ранее в федеральных СМИ появлялась информация о набирающем в России движении с признаками секты, сторонники которого не признают  российских паспортов и других официальных документов, а также периодически издают от имени «государства СССР» различные приказы. 

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