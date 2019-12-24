В Дзержинском районе Волгограда пожар в общежитии, есть пострадавшие

Происшествия 24.12.2019 21:59
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24.12.2019 21:59
Трое человек, по предварительным данным, пострадали из-за пожара в общежитии в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, очаг возгорания находился на пятом этаже дома N31 по улице Аракской. Сообщение о возгорании поступило около 21.00. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в одной из комнат горели домашние вещи. На вызов прибыли пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС. Была организована эвакуация жильцов подъезда. Горение ликвидировано в 21.23.
Один пострадавший от госпитализации отказался, двое отправлены в больницу скорой помощи N25.
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