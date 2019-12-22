



Мухаммад Султонов – один их самых известных игроков волгоградского «Ротора» сегодня отмечает день рождения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на футбольный клуб, полузащитнику исполняется 27 лет.





В уходящем году Мухаммад Султонов запомнился любителям футбола не только игрой и голами, но и трогательной заботой о маленькой девочке во время ливня в самом начале матча с командой «Текстильщик». Фото с той игры, состоявшейся 13 июля на «Волгоград Арене», разошлось по спортивным информагентствам и соцсетям.





«Ротор #Волгоград принимал очередного соперника под проливным дождем. Футболистов на поле, как это всегда бывает, выводили дети. Полузащитник Мухаммад Султонов вот так защитил ребенка от дождя. Кайф!», - написал тогда известный журналист Юрий Дудь на своей страничке в Instagram.

Кстати, 13 июля в Волгограде выпало более 60% среднемесячной нормы осадков.

«Муха, желаем продолжать радовать волгоградских болельщиков яркими матчами, красивыми голами и сольными проходами! Успехов и побед в составе сине-голубых!», - такое поздравление в адрес Мухаммада Султонова опубликовал сегодня СК «Ротор».