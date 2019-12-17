С нами - навсегда: в Волгограде поклонникам творчества певца казачества и Дона подарили уникальную книгу

Сегодня поклонники творчества волгоградского писателя, Почетного гражданина Волгоградской области, первого лауреата премии города-героя Волгограда, Государственной премии Волгоградской области, Имперской премии Союза писателей России, Всероссийской премии «Сталинград» Евгения Кулькина получили предновогодний подарок: роман-эпопею «Мания», - сообщает ИА "Высота 102". В казачьем зале волгоградского областного краеведческого музея, где проходила посвященная творчеству писателя выставка "Певец казачества" (сегодня состоялось ее закрытие), - книги вручала супруга писателя Елизавета Иванникова.

"За три месяца работы выставки волгоградцы, которые читали его книги, и те, кому только предстоит познать радость знакомства, а также гости нашего города проявили необыкновенный интерес к творчеству русского писателя Евгения Кулькина, прославлявшего в своих книгах и малую родину, и Отечество", - сказала Ирина Талдыкина, заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея. Присутствующие на вечере выразили надежду, что сегодняшняя выставка - это начало работы по увековечиванию памяти русского писателя, который всю свою жизнь посвятил служению русскому языку, русскому слову, русской душе и правде.

"Он был мне близок по духу", - признался Почетный гражданин города-героя Волгограда Юрий Староватых. И все, пришедшие сегодня в музей, подчеркивали то же самое. Их всех, людей разного возраста, взглядов, интересов, убеждений объединил Писатель, который любил людей, любил жизнь и очень хотел сделать ее лучше и справедливее. Поэтому он останется со своим читателем навсегда, - говорили сегодня, вспоминая замечательного человека и друга.

Напомним, Евгений Александрович Кулькин - автор таких известнейших романов, как «Черный омут», «Раздоры», «Родная кровь», трилогий «Прощеный век» и первого в мире художественного произведения «Хазарань» о хазарском каганате, которая выдержала сразу два издания: одно в Волгограде, другое – в Москве, и которые хранятся в библиотеке президента. Он автор таких книг, как «Знай обо мне все», «Знак беды», «Последний день лета», «Святой с минного поля», «Золото ведьмы», «Черная кошка» и многих других. Евгений Кулькин умер в мае нынешнего года от остановки сердца, не дожив до своего 90-летия всего несколько дней.



