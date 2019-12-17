Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко назвал скандал с высказываниями депутата Госдумы Гусевой «политической спекуляцией и травлей». Информация об этом опубликована на сайте партии, сообщает ИА «Высота 102».

«Комиссия «Единой России» по этике, проанализировав видео выступления депутата Государственной думы Ирины Гусевой на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, которое вызвало резонанс в социальных сетях, констатировала наличие спекуляций политических оппонентов и попытку развернуть травлю в отношении нее» , - сказал Евгений Ревенко. Он также отметил, что из видео и объяснений депутата становится понятно, что ее слова передернули. «Считаем это недопустимым. Комиссия была единодушна в принятии решения об отсутствии в словах нашей коллеги нарушений этических норм «Единой России» .