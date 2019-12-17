«Единая Россия» не нашла нарушений своих этических норм в словах депутата Госдумы от Волгоградской области Ирины Гусевой
Политика 17.12.2019 15:40
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17.12.2019 15:40
Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко назвал скандал с высказываниями депутата Госдумы Гусевой «политической спекуляцией и травлей». Информация об этом опубликована на сайте партии, сообщает ИА «Высота 102».
«Комиссия «Единой России» по этике, проанализировав видео выступления депутата Государственной думы Ирины Гусевой на очередном заседании комитета по бюджету и налогам, которое вызвало резонанс в социальных сетях, констатировала наличие спекуляций политических оппонентов и попытку развернуть травлю в отношении нее», - сказал Евгений Ревенко. Он также отметил, что из видео и объяснений депутата становится понятно, что ее слова передернули. «Считаем это недопустимым. Комиссия была единодушна в принятии решения об отсутствии в словах нашей коллеги нарушений этических норм «Единой России».
Ранее, как сообщало ИА "Высота 102", ряд федеральных изданий привели высказывание Ирины Гусевой по вопросу об освобождении малоимущих граждан от уплаты НДФЛ со ссылкой на агентство «Ридус», опубликовавшее видео выступления депутата Госдумы на заседании комитета по бюджету и налогам. В ролике Ирина Гусева высказывается против инициативы поддержать бедняков и почему-то делает акцент на заключенных, которых обеспечивает государство. «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — приводит слова депутата ресурс. По словам депутата, ни одна страна мира не выделяет так много средств на социальные нужды граждан, как Россия. По ее мнению, необходимо просчитать экономические риски перед тем, как принимать решение по освобождению россиян с доходом ниже прожиточного минимума от уплаты НДФЛ, цитируют депутата федеральные СМИ.
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