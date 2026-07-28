



Сутки без электричества живут постояльцы аварийного общежития на улице Быстрова в Кировском районе Волгограда. Обзвонив все аварийные службы и оборвав телефоны управляющей компании, волгоградцы так и не получили ни одного внятного ответа.

– Честно говоря, мы уже просто плачем от бессилия. Сутки нет света! Одной бабушке плохо без сплит-системы, у мамы троих детей, в том числе совсем маленького ребенка, скисло все молоко в холодильнике. Сколько раз мы уже позвонили в УК. Ответ один – ждите! Хотя по факту все работы бы заняли не больше 10 минут, – жалуются жильцы дома на Быстрова, 84.

Волгоградцы отмечают, что признанный аварийным и подлежащий расселению дом обесточен частично – света нет в половине помещений.

– Неужели, если дом аварийный, то сюда не надо и спешить? Как прикажете нам жить в таких условиях? – задаются вопросами волгоградцы.

На звонки корреспондентов ИА «Высота 102» не ответили ни в информационно-диспетчерской службе МБУ «ЖКХ Кировского района», ни в обслуживающей дом УК. Корреспонденты ИА «Высота 102» будут следить за ситуацией.

Фото Павла Мирошкина