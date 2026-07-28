



Волгоградские покупатели после атак на крупные логистические центры Wildberries столкнулись с серьезными задержками заказов.

Из-за пожаров, уничтоживших тысячи товаров самого разного толка, многие посылки остаются в подвешенном состоянии – когда именно они поступят на пункты выдачи, в приложении не сообщается. Движение посылки там также не отражается: покупателям несколько дней подряд остается довольствоваться размытой фразой: «Вы оформили заказ».

– Заказала несколько продуктов для конкретного события, но, к сожалению, они «подвисли» еще на моменте обработки. Статус заказа не меняется уже несколько дней, а при его отмене маркетплейс хочет получить по 50 рублей за позицию, – рассказывают волгоградцы.

О вполне понятных сложностях с доставкой товаров сегодня говорят и сотрудники ПВЗ. Из-за образовавшегося простоя сотрудники пунктов выдачи разбирают коробки едва ли не круглые сутки.

– Я уже несколько дней подряд уезжаю с работы не раньше полуночи, – признает сотрудница одного из ПВЗ Wildberries. – А что делать? Если мы будем работать сейчас в обычном режиме, то на прежние обороты выйдем нескоро. Значит, убытки понесут не только топ-менеджеры, но и мы, простые сотрудники.





Сотрудничающие с маркетплейсами производители из Волгограда тем временем уверены, что из-за измененной логистики задержка товаров не является критичной.

– Я тоже заказала себе вещицу, которая должна была поступить в ПВЗ сегодня, однако по-прежнему находится в пути, – рассказывает основатель «Мастерской чудес» Оксана Муравьева. – Но вообще в связи с атаками представители Wildberries скорректировали логистику: если раньше товар забирали из Волгограда и везли его в Екатеринбург через Москву, то сейчас доставка осуществляется напрямую. Поэтому сказать, что вещи, которые доходили до нас за три дня, теперь едут две недели, было бы не совсем корректно.

Атаки на логистические центры Wildberries, названные его создателем Татьяной Ким актом международного терроризма, обернулись многомиллионными убытками для тысяч предпринимателей по всей стране. На грани закрытия бизнеса из-за расправившегося с товаром пожара оказались и волгоградские бизнесмены.

– Более 2 миллионов рублей, тысяча единиц товара и больше половины всей продукции наших брендов «Дом на дереве» и Soulence сгорели. Это огромная потеря не только для нас, но и для сотен предпринимателей, которые тоже хранили там свои товары. Для многих этот пожар означает потерю бизнеса, который строился годами. Я до сих пор нахожусь в состоянии полной растерянности. Пока сложно осознать произошедшее и понять, что делать дальше. Но я знаю одно: предприниматель не может позволить себе остановиться. Сейчас наш бизнес оказался под большой угрозой. Мы не можем просто в один день закрыть магазин на Wildberries и свернуть работу. Это сложный и очень дорогой процесс. За нашим бизнесом стоят люди – наша команда, семьи, дети, – поделилась предприниматель Анна Богданова.

Спустя несколько дней Татьяна Ким объявила о начале выплат пострадавшим селлерам. Тем не менее, сами продавцы говорят о несоизмеримых суммах потерь и компенсаций.

– В последнее время работать с маркетплейсами было достаточно тяжело из-за растущей комиссии. Если крупный производитель еще может диктовать хоть какие-то условия, то мелкие предприниматели с оборотом до 20 миллионов оказались на грани банкротства, – констатируют волгоградцы. – Поэтому без законодательных инициатив справиться с этой ситуацией будет крайне непросто.

Фото сгенерировано с помощью ИИ и взято из архива V102.ru