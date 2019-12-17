



«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — приводит слова депутата ресурс. В России набирает силу скандал с депутатом Госдумы от Волгоградской области, членом "Единой России" Ириной Гусевой. Как сообщает ИА «Высота 102», ряд федеральных изданий привели высказывание Ирины Гусевой по вопросу об освобождении малоимущих граждан от уплаты НДФЛ со ссылкой на агентство «Ридус» , опубликовавшее видео выступления депутата Госдумы на заседании комитета по бюджету и налогам. В ролике Ирина Гусева высказывается против инициативы поддержать бедняков и почему-то делает акцент на заключенных, которых обеспечивает государство.— приводит слова депутата ресурс.

По словам депутата, ни одна страна мира не выделяет так много средств на социальные нужды граждан, как Россия. По ее мнению, необходимо просчитать экономические риски перед тем, как принимать решение по освобождению россиян с доходом ниже прожиточного минимума от уплаты НДФЛ, цитируют депутата федеральные СМИ.

«Это классическое проявление социального дарвинизма. Эти люди, которые своей политикой удерживают в нищете 10% населения и еще 70% в бедности — и при этом их же люто ненавидят. Это классовая ненависть в чистом виде, — сказал Делягин. — И вообще говоря, то, что такие люди являются депутатами, — наглядная иллюстрация ограниченности российской демократии. Но при этом в ее словах есть доля истины, потому что человек признает, что условия, которые создала «Единая Россия» для большинства граждан РФ, вполне сопоставимы с тюремными». Между тем, выступление Ирины Гусевой вызвало резонанс. В частности, экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью ИА REGNUM заявил следующее:

Олег Шеин, депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», законопроект которой обсуждался на комитете, заявил ИА «Высота 102», что ему трудно комментировать «непарламентский лексикон». «Мне вообще сложно понять, как можно людей, кто получает минимальную заработную плату, ставить автоматически на одну доску с уголовниками. Вообще уголовников у нас, кстати, как показывают последние события, очень много среди членов «Единой России», которые получают приличные деньги за счет обворовывания страны. Эти задержания мы наблюдаем постоянно, там, кстати, и близко нет доходов, равных минималке. Эта позиция - еще и отношение к людям. Это пенсионная реформа, это налоги на имущество, это будущее, которое партия «Единая Россия» уготовала населению Российской Федерации», - сказал Олег Шеин.

«Не могу как-то расценивать высказывание коллеги по фракции, так как я его не слышал. В данном изложении звучит несколько странно, но зная Ирину Гусеву, не думаю, что она сказала ровно таким образом. Не уверен, что здесь есть сравнение, скорее она привела пример, а пример такой приводить можно, такие случаи есть. С точки зрения корректности или некорректности у меня в данном случае нет никаких комментариев», — пояснил свою позицию парламентарий. Заместитель председателя Государственной Думы РФ Пётр Толстой в беседе с Национальной службой новостей, как сообщает Рамблер , заявил, что Гусева не сравнивала, а приводила пример, что является допустимым в этом случае.— пояснил свою позицию парламентарий.

В приемной депутата заявили, что слова Гусевой вырваны из контекста. Собеседница агентства призвала не устраивать ажиотаж вокруг этой ситуации. Также она назвала шум вокруг высказывания депутата «чушью». Собеседница агентства отметила, что Гусева является воспитанным человеком и к тому же профессионалом. Она никого никогда не оскорбляет, добавила женщина. Есть также мнение, что высказывание депутата Госдумы Ирины Гусевой о малоимущих, которых можно сравнить с заключенными, является вырванным из контекста. Об этом сообщает агентство ura.ru , журналист которого дозвонился до приемной народного избранника. В комментарии РИА Новости Гусева отметила, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ обсуждали на заседании комитета два месяца назад, однако видеоролик с ее выступлением начал распространяться только в начале этой недели. Ирина Гусева прокомментировала РИА Новости , что считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками. "Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен", - сказала она. Она заявила, что политические оппоненты вырвали ее слова из контекста, так как в ролике говорится одно, а тексты пишут о другом.

К слову, на заседании Совета по правам человека 10 декабря президент Владимир Путин поддержал предложение увольнять чиновников, которые допускают оскорбления граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал президент России.

Напомним, Ирина Гусева является депутатом Госдумы от Волгоградской области от «Единой России» с 2014 года, когда она заняла освободившееся место после досрочного ухода с этого поста депутата Дмитрия Конькова. В 2016 году она вновь переизбралась в нижнюю палату парламента.

Между тем, начинала свою политическую деятельность Ирина Гусева в рядах КПРФ. В 2003 году она была избрана депутатом Волгоградской областной думы от коммунистов, однако в 2009 году поменяла политическую ориентацию и стала членом партии «Единая Россия». Будучи депутатом облдумы, Ирина Гусева засветилась также в громком скандале с вояжем в Италию с экс-губернатором Волгоградской области Сергеем Боженовым, его подчиненными и друзьями, а также региональными парламентариями. В 2013 году Гусева поработала главой Волгограда. Она запомнилась тем, что пыталась поменять схемы движения в городе-миллионнике и учила сотрудников аптек убирать снег.

Информагентство ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в Государственную думу с просьбой прокомментировать высказывание депутата Ирины Гусевой.