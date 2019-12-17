Аналитика

Денег не будет: в Волгоградской области 900 человек не могут получить честно заработанное

Аналитика 17.12.2019 08:27
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17.12.2019 08:27


Почти для 900 жителей Волгоградской области остаются призрачными шансы получить свою зарплату хотя бы в качестве подарка к Новому году. Как сообщает ИА «Высота 102», Росстат информировал, что в регионе вновь заморожены выплаты долгов по зарплате. В настоящее время они составляют около 65,2 миллионов рублей и не двигаются с места с октября этого года. Правда, к сентябрю их удалось снизить почти в два раза. 
По объему задолженности Волгоградская область занимает среди регионов ЮФО второе место. Больше долги только в Ростовской области, причем они выросли за последний месяц на 30% и достигли 104,9 миллионов рублей. В Краснодарском крае этот показатель составляет 54,5 миллиона рублей, однако здесь зафиксирован самый заметный рост долга – в 2,1 раза. В Крыму удалось снизить задолженность на 8% до 21,7 миллиона рублей. А вот в Калмыкии, Адыгее и Севастополе никаких долгов перед работниками нет. 
Напомним, задолженность в Волгоградской области по зарплате сложилась в основном за счет предприятий-банкротов. 

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