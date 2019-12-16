В Волгограде перевозчик и сотрудница надзорного ведомства пошли под суд за коррупционные связи





Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Волгоградской области, обвиняемой в получении взятки (ч.1 ст.290 УК РФ), и индивидуального предпринимателя, действия которого квалифицированы по ч.2 ст.291 УК РФ – дача взятки должностному лицу в значительном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, по данным следствия, весной 2019 года индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по пассажирским перевозкам, предложил сотруднице государственного автодорожного надзора по Волгоградской области за символическую плату оказывать ему покровительство в коммерческой деятельности и не предпринимать никаких мер в случае выявления нарушений. Женщина согласилась. Размер ежемесячного незаконного вознаграждения составил 10 тысяч рублей.

Коррупционная схема была раскрыта в сентябре этого года оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчина и женщина свою вину признали.



