Расследования

Волгоградца осудили за массовую драку с водителем и пассажирами встречной иномарки

Расследования 15.12.2019 18:59
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15.12.2019 18:59


К году лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за нанесение побоев матери водителя встречной иномарки в ходе дорожного конфликта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор мирового судьи судебного участка в Краснооктябрьском районе Волгограда, инцидент на дороге произошел в феврале текущего года.
В суде установлено, что подсудимый, который был в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «ВАЗ-2107». На повороте ему навстречу выехала иномарка «Kia Spectra», которой он поморгал фарами, так как у машины была возможность заезда в карман. Водитель иномарки утверждал, что расценил это моргание, как просьбу уступить дорогу, поэтому немного проехал назад, чтобы пропустить встречную машину. После этого «ВАЗ-2107» стал маневрировать на месте, в итоге застрял.
Водитель «семерки» с пассажиром вышли из машины и устроили разборку с водителем иномарки, завязалась драка. Пострадавшая, а также ее муж вышли из иномарки, чтобы помочь сыну, которого били. Женщина активно пыталась разнять дерущихся, за что и пострадала – водитель «семерки» ударил ее в висок, от чего женщина упала и потеряла сознание. Когда она очнулась, то увидела, что драка в самом разгаре. Пострадавшая попросила подругу, которая также была с ними в машине, вызвать полицию, что та и сделала.    
Подсудимый в свою очередь утверждал, что не нападал, а защищался. Однако эта версия была опровергнута показаниями свидетелей и другими материалами дела. При вынесении приговора суд учел состояние здоровья подсудимого, который имеет онкологическое заболевание. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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