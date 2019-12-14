Экология

Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь

Экология 14.12.2019 16:26
4717 8
14.12.2019 16:26




Мероприятия по организации подкормки птиц начались во всех природных парках Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. На сегодняшний день в операцию под кодовым названием «Покормите птиц» включились несколько районов области. Так, на территории Приэльтонья, большой недостаток корма зимой испытывают такие виды птиц как большая синица, московка, лазоревка, свиристель, щегол, вьюрок, пестрый дятел. Руками волонтеров, детей и взрослых идет изготовление «птичьих столовых», кроме того специалисты дают советы насчет правильного корма. Для пернатых полезнее всего несоленое сало, несоленые и нежареные семена подсолнечника, тыквы, дыни, арбуза, измельченные орехи, просо, овес и пшеница.

Городским птицам во время холодов тоже приходится нелегко. На сегодняшний день в парках Волгограда замечены разнообразные кормушки, изготовленные руками жителей. Главное, не забывать подсыпать корм. Галерея уличных птичьих кафешек - в фотографиях ИА «Высота 102». 







Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготавливаем зонты для дымоходов и вентиляции.

Все операции с коммерческой недвижимостью
Экология
11.12.2019 14:50
Экология 11.12.2019 14:50
3075 2 Обсудить

0
Далее
Экология
05.12.2019 16:26
Экология 05.12.2019 16:26
7017 3 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 15:38
Экология 04.12.2019 15:38
1541 0 Обсудить

0
Далее
Экология
04.12.2019 11:11
Экология 04.12.2019 11:11
776 0 Обсудить

0
Далее
Экология
03.12.2019 12:17
Экология 03.12.2019 12:17
9778 9 Обсудить

0
Далее
Экология
02.12.2019 17:13
Экология 02.12.2019 17:13
13129 9 Обсудить

0
Далее
Экология
30.11.2019 23:58
Экология 30.11.2019 23:58
6522 7 Обсудить

0
Далее
Экология
29.11.2019 17:44
Экология 29.11.2019 17:44
1248 0 Обсудить

0
Далее
Экология
29.11.2019 15:37
Экология 29.11.2019 15:37
8265 19 Обсудить

0
Далее
Экология
27.11.2019 14:17
Экология 27.11.2019 14:17
2587 4 Обсудить

0
Далее
Экология
26.11.2019 16:52
Экология 26.11.2019 16:52
3040 3 Обсудить

0
Далее
Экология
26.11.2019 12:25
Экология 26.11.2019 12:25
2468 8 Обсудить

0
Далее
Экология
24.11.2019 18:56
Экология 24.11.2019 18:56
4821 22 Обсудить

0
Далее
Экология
24.11.2019 12:16
Экология 24.11.2019 12:16
17951 13 Обсудить

0
Далее
Экология
22.11.2019 14:22
Экология 22.11.2019 14:22
17525 19 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:14
О хакерах и «кротах»: в Волгограде правоохранители детально разобрали все уловки мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:26
Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощьСмотреть фотографии
15:01
Полицейские Волжского удивили водителей заманчивым предложением – выпить согревающий напитокСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из-за выставленной на торги гостиницы «Октябрьская» продлили конкурсное производство в фирме-банкротеСмотреть фотографии
13:02
Иркутск беспокоит: волгоградские коммунисты провели митинг в защиту однопартийцевСмотреть фотографии
10:38
В Волжском наркодилер легализовал доходы через операции с криптовалютойСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде покупатель с сайта объявлений напал на продавца телефона с ножомСмотреть фотографии
10:07
Не соблюдающий дистанцию водитель устроил смертельное ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:53
В Волгограде водитель иномарки протаранила четыре машиныСмотреть фотографии
08:39
С понедельника по пятницу: лучшие фото недели от ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
08:26
Под Волгоградом пятимесячная девочка получила ожоги, упав на трубу отопленияСмотреть фотографии
22:12
Собирают, как «Лего»: в Волгограде начался монтаж главного купола собора Александра НевскогоСмотреть фотографии
19:58
Погрануправление ФСБ России по Волгоградской области зовет в свои рядыСмотреть фотографии
18:17
Главный налоговик Волгоградской области ответил на вопрос о побегах предпринимателейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Чиновники Волгоградской области почти определились с мусорным тарифом на 2020 годСмотреть фотографии
15:28
Жительницу Волгограда осудили за молчание о примкнувшей к террористам знакомойСмотреть фотографии
15:03
В Волгоградской облдуме не хватило кресел для руководителейСмотреть фотографии
14:33
Опасная оттепель: в травмпунктах Волгограда образовались очередиСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде на двух домах культурного наследия исправят ошибки капремонтаСмотреть фотографии
12:26
Волгоградские коммунисты собираются на митинг в защиту «захлебнувшегося» экс-губернатора Иркутской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде прощаются с погибшими в ДТП основателем клиники «Движение» и тремя членами его семьиСмотреть фотографии
11:19
Застройщик ЖК «Изумрудный город» идет под суд после приема граждан заместителем прокурора Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде сотрудники и «постояльцы» СИЗО-1 помолились вместе с митрополитомСмотреть фотографии
10:47
МегаФон автоматизирует рутинные задачи бизнеса с помощью голосового роботаСмотреть фотографии
10:32
Власти Волгоградской области определились с ростом платы за коммуналку в 2020 годуСмотреть фотографии
08:51
В Волгоградской области задержали браконьера за отстрел косулиСмотреть фотографии
08:29
В Общественной палате Волгограда – ротацияСмотреть фотографии
19:47
Плесень, сырость и щемящая тоска: жильцы многоэтажки на севере Волгограда хотят больше теплаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:27
Волгоградский аэропорт открывает новые рейсыСмотреть фотографии
17:31
Генералов стало больше: новое звание присвоено начальнику Управления Росгвардии по Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 