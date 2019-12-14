Птичек жалко: зимующим в Волгоградской области пернатым нужна помощь













Мероприятия по организации подкормки птиц начались во всех природных парках Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. На сегодняшний день в операцию под кодовым названием «Покормите птиц» включились несколько районов области. Так, на территории Приэльтонья, большой недостаток корма зимой испытывают такие виды птиц как большая синица, московка, лазоревка, свиристель, щегол, вьюрок, пестрый дятел. Руками волонтеров, детей и взрослых идет изготовление «птичьих столовых», кроме того специалисты дают советы насчет правильного корма. Для пернатых полезнее всего несоленое сало, несоленые и нежареные семена подсолнечника, тыквы, дыни, арбуза, измельченные орехи, просо, овес и пшеница.





Городским птицам во время холодов тоже приходится нелегко. На сегодняшний день в парках Волгограда замечены разнообразные кормушки, изготовленные руками жителей. Главное, не забывать подсыпать корм. Галерея уличных птичьих кафешек - в фотографиях ИА «Высота 102».



























