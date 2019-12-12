«Нельзя обманывать весь мир»: олимпийский чемпион из Волгограда Денис Панкратов высказался о допинговом скандале
Спорт 12.12.2019 11:12
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12.12.2019 11:12
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов высказался по поводу отстранения России от международных соревнований на четыре года. В интервью «Советскому спорту» он заявил, что «мы виноваты во многом», а обвинения в сторону России "небеспочвенные", сообщает ИА «Высота 102».
По мнению Дениса Панкратова, который работает комментатором на канале «НТВ+», корни всех проблем идут из Советского Союза, а точнее, из 50-х годов, когда государство стало частью советского спорта. «Что написано в Олимпийской хартии? «Государство не имеет права участвовать в спортивной жизни». Все наши федерации сидели, сидят и будут сидеть в условном Госкомспорте. Все руководители федераций, получается, чиновники. То есть мы вступили в мир олимпиад, всех обманув и все нарушив. Тогда мировое сообщество очень хотело видеть Советский Союз в мировом спортивном движении. Закрыли на это глаза временно. Думали, что рано или поздно рассосется. Не рассосалось», - сказал он. По его словам, советские спортсмены соревновались всегда не с равными себе, так как на олимпийские игры весь мир посылал спортсменов-любителей, а мы – спортсменов-профессионалов.
«Опять с разбегу вляпались в допинговые истории. Мы нарушаем все возможные законы. Ищем все лазейки, не слишком законные, справки левые предоставляем – «боремся». Общий принцип: обманываем, врем, лжем. А мировое сообщество еще и думает при этом: дать нам бан или не дать? Может, одумаются они? Может, есть в стране хоть один кто-то нормальный?», - удивляется Денис Панкратов.
По его мнению, государство нужно убирать из спорта. "Весь наш спорт всегда был нечестен. С 50-х годов мы постоянно обманываем, лжём и ведём себя некорректно по отношению ко всему остальному миру. Ну когда-то нам должны были сказать «стоп»? Вот теперь нам и говорят", - цитирует Дениса Панкратова издание.
"Вот сейчас – какой-то адовый происходит бал Сатаны. Мировое сообщество пытается вернуть нас на землю, а мы все равно продолжаем врать и упираться. Мы делаем все, чтобы нас выгнали. А мы продолжаем играть в свои игры. Нет заговора – мы сами создали эту ситуацию, потому что считали себя самыми умными и хитрыми. Надо уважать мнение коллег. Нельзя весь мир обманывать 50 с лишним лет, а потом ждать, будто мир позволит следующие 50 лет себя обманывать…», - считает двукратный олимпийский чемпион.
Между тем, по поводу допинговой истории высказалась и другая волгоградка двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. «Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие и убийственные для российского спорта, мне с сложно понять, защищает ли права российских «чистых» спортсменов решение исполкома WADA, давая возможность нашим спортсменам выступать под нейтральным флагом», - поделилась наболевшим Елена Исинбаева в соцсети.
Между тем, накануне в Общественной палате Российской Федерации состоялось заседание коллегии министерства спорта Российской Федерации. Мероприятие прошло под председательством министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова и при участии заместителя председателя правительства Российской Федерации Ольги Голодец, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, секретаря Общественной палаты Российской Федерации Лидии Михеевой, а также представителей Федерального Собрания Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. Участие в мероприятии принял и председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. Федеральные чиновники излучали оптимизм и сообщили о продолжении подготовки к Олимпийским играм и другим крупным международным соревнованиям, заявив, что «успехи наших спортсменов остаются лучшим свидетельством силы чистого российского спорта».
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