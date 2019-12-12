От Сталинграда - до Великой Победы

Один день в истории Сталинградской битвы, о котором мало кто из волгоградцев знает

От Сталинграда - до Великой Победы 12.12.2019 08:10
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12.12.2019 08:10


Ровно 77 лет назад, 12 декабря 1942 года, под Сталинградом началась операция,  получившая кодовое название «Зимняя гроза». Вот что писал участник тех событий генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин: "В этот период произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки Аксай  привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии".
Как рассказала ИА "Высота 102" дочь маршала Андрея Ивановича  Еременко Татьяна, речь идет о мощной попытке немецкого командования деблокировать окружённую в районе Сталинграда 6-ю армию Паулюса. Выполнение операции было поручено группе армий «Дон» во главе с одним из лучших фельдмаршалов Гитлера Эрихом фон Манштейном, который утром 12 декабря из района Котельниково  двинул на Сталинград до 10 дивизий с 700 танками под командованием генерала Германа Гота. Сталинградскому фронту предстояла еще одна историческая неимоверно трудная битва. 

Ценой огромных усилий удалось задержать продвижение танковых колонн Манштейна, а затем смелым контрударом смять и обратить в бегство остатки его разбитых войск, что по сути  и решило участь Сталинграда. В резерве Ставки была 2-я гвардейская армия, которая держалась в нужном направлении и  была передана Сталинградскому фронту в самый тяжелый момент. Это создало немедленный перелом в нашу пользу. Настойчивые попытки Манштейна пробиться  через наш заслон и оказать помощь осаждённому гарнизону потерпели неудачу, что позволило войскам Донского фронта в январе 1943 года подготовить и провести операцию «Кольцо» по окончательному уничтожению 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса.

"Каждый год, 12 декабря, наша семья приходит в Александровский сад, где на блоке с землей с Мамаева Кургана, расположенном на каменном парапете у Могилы Неизвестного Солдата, выбито название - "Сталинград", - говорит Татьяна Еременко. -  Этот великий город знает весь мир. Это город, который  вместе с сотнями других героев отстоял и мой отец, будучи в должности командующего легендарным фронтом".

Дочь маршала Татьяна Еременко с ветеранами в Волгограде. 

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