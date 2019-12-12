Ровно 77 лет назад, 12 декабря 1942 года, под Сталинградом началась операция, получившая кодовое название «Зимняя гроза». Вот что писал участник тех событий генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих Вильгельм фон Меллентин: "В этот период произошли полные трагизма события, историческое значение которых трудно переоценить. Не будет преувеличением сказать, что битва на берегах этой безвестной речки Аксай привела к кризису Третьего рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших поражение Германии".

Как рассказала ИА "Высота 102" дочь маршала Андрея Ивановича Еременко Татьяна, речь идет о мощной попытке немецкого командования деблокировать окружённую в районе Сталинграда 6-ю армию Паулюса. Выполнение операции было поручено группе армий «Дон» во главе с одним из лучших фельдмаршалов Гитлера Эрихом фон Манштейном, который утром 12 декабря из района Котельниково двинул на Сталинград до 10 дивизий с 700 танками под командованием генерала Германа Гота. Сталинградскому фронту предстояла еще одна историческая неимоверно трудная битва.





Ценой огромных усилий удалось задержать продвижение танковых колонн Манштейна, а затем смелым контрударом смять и обратить в бегство остатки его разбитых войск, что по сути и решило участь Сталинграда. В резерве Ставки была 2-я гвардейская армия, которая держалась в нужном направлении и была передана Сталинградскому фронту в самый тяжелый момент. Это создало немедленный перелом в нашу пользу. Настойчивые попытки Манштейна пробиться через наш заслон и оказать помощь осаждённому гарнизону потерпели неудачу, что позволило войскам Донского фронта в январе 1943 года подготовить и провести операцию «Кольцо» по окончательному уничтожению 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса.





"Каждый год, 12 декабря, наша семья приходит в Александровский сад, где на блоке с землей с Мамаева Кургана, расположенном на каменном парапете у Могилы Неизвестного Солдата, выбито название - "Сталинград", - говорит Татьяна Еременко. - Этот великий город знает весь мир. Это город, который вместе с сотнями других героев отстоял и мой отец, будучи в должности командующего легендарным фронтом".



