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Общество

Санавиация Волгоградской области с начала года совершила 250 вылетов

Общество 29.08.2026 12:20
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29.08.2026 12:20


С начала 2026 года вертолёты санитарной авиации Волгоградской области выполнили 250 рейсов, эвакуировав 242 пациента. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, среди них 47 детей, в том числе двое младенцев до года. Самому маленькому пациенту на момент эвакуации было три месяца, самому возрастному – 101 год.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, экстренная помощь потребовалась восьмилетнему ребёнку из Жирновского района – причиной стали токсическое действие ацетона и ожог полости рта. Специалисты отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации городской клинической больницы № 25 доставили маленького пациента в профильное отделение областного центра. В настоящее время его состояние улучшилось, ребёнок выписан домой.

Развитие санитарной авиации делает экстренную медицинскую помощь доступной для жителей самых отдалённых населённых пунктов региона. Для транспортировки пациентов используются не только вертолёты «Ансат», но и автомобили скорой помощи классов «В» и «С».

Волгоградская область по инициативе губернатора Андрея Бочарова стала одним из первых регионов, где начали возрождать санитарную авиацию. Сейчас служба развивается в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: администрация Волгоградской области

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