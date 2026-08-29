Правительство РФ продлило запрет экспорта дизеля до 30 сентября





Правительство России продлило до 30 сентября включительно запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для непосредственных производителей. Соответствующее постановление подписано 29 августа.

Как ранее сообщалось информагентством, средняя стоимость автомобильного топлива в Волгоградской области за неделю с 18 по 24 августа осталась на уровне предыдущей недели и составила 71,07 рубля. Однако внутри марочного ряда динамика оказалась разнонаправленной: АИ-92 подорожал на 2 копейки, а дизельное топливо прибавило 24 копейки. АИ-95 и АИ-98 сохранили свои цены. Об этом сообщает Росстат.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. При этом общий запрет на экспорт топлива действует до 31 января 2027 года.

Ранее ограничение для производителей было установлено до 31 августа 2026 года, однако теперь его действие продлено на месяц.