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Общество

Роскосмос показал озеро Эльтон в Волгоградской области из космоса

Общество 29.08.2026 10:10
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29.08.2026 10:10


Роскосмос опубликовал серию спутниковых снимков пяти знаменитых озёр России, приурочив их к Всемирному дню озёр, который отмечается 27 августа. Среди них – озеро Эльтон в Волгоградской области, которое специалисты называют самым экстремальным геохимическим объектом на планете.

Как пояснили специалисты, в некоторых его участках локальная солёность превышает показатели самого солёного озера мира – Гаэтель в Эфиопии. Близ Эльтона находится известный грязевой и бальнеологический курорт, привлекающий туристов со всей страны.

Снимки получены со спутников «Метеор-М», «Канопус-В» и «Ресурс-П». Вместе с Эльтоном в подборку вошли и другие уникальные водоёмы: самое большое озеро мира – Каспийское море, самое глубокое и древнее – Байкал, живописное ледниковое озеро Селигер и самый северный крупный водоём планеты – озеро Таймыр, которое около 10 месяцев в году покрыто льдом. 

Фото: Роскосмос

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