Роскосмос показал озеро Эльтон в Волгоградской области из космоса





Роскосмос опубликовал серию спутниковых снимков пяти знаменитых озёр России, приурочив их к Всемирному дню озёр, который отмечается 27 августа. Среди них – озеро Эльтон в Волгоградской области, которое специалисты называют самым экстремальным геохимическим объектом на планете.

Как пояснили специалисты, в некоторых его участках локальная солёность превышает показатели самого солёного озера мира – Гаэтель в Эфиопии. Близ Эльтона находится известный грязевой и бальнеологический курорт, привлекающий туристов со всей страны.

Снимки получены со спутников «Метеор-М», «Канопус-В» и «Ресурс-П». Вместе с Эльтоном в подборку вошли и другие уникальные водоёмы: самое большое озеро мира – Каспийское море, самое глубокое и древнее – Байкал, живописное ледниковое озеро Селигер и самый северный крупный водоём планеты – озеро Таймыр, которое около 10 месяцев в году покрыто льдом.

Фото: Роскосмос