Гинцбург: вакцины от меланомы синтезировали для 12 пациентов





Академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что в России продолжаются работы по применению персонализированных мРНК-вакцин против меланомы. По его словам, для 12 пациентов уже синтезированы индивидуальные препараты, а до конца года планируется начать лечение как минимум 20 человек.

Как сообщалось информагентством, ранее председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Кроме того, в 2027 году вместе с вакциной от рака начнется выпуск уникальной вакцины от аллергии.

– Мы должны совместно с Институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы, – пояснил учёный.

В ближайшие два месяца готовые вакцины планируют передать в центр имени Герцена для введения пациентам. Гинцбург не исключил, что до конца года удастся начать лечение и большего числа больных.

Первая в России персонализированная противоопухолевая мРНК-вакцина «Неоонковак» была разработана в Центре имени Гамалеи совместно с НМИЦ радиологии. Разрешение на её применение в клинической практике Минздрав выдал в декабре 2025 года. В апреле 2026 года препарат впервые ввели 60-летнему пациенту из Курской области, который сейчас завершает курс вакцинации.