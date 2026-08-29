



В Кировском районе Волгограда завершился капитальный ремонт административно-бытового корпуса, где разместится цех по эксплуатации и ремонту канализационных насосных станций «Концессий водоснабжения». Почти 30 сотрудников подразделения теперь будут работать в обновлённых и комфортных условиях.

В ходе ремонта специалисты заменили электропроводку, трубы водоснабжения и отопления, дверные блоки, установили энергосберегающие стеклопакеты. Внутренние помещения оштукатурили и покрасили, смонтировали подвесные потолки, обновили сантехнику и установили новые бойлеры. Также отремонтирован фасад здания. В ближайшее время в кабинетах появится новая мебель и кондиционеры.

– Раньше в некоторые помещения заходить было грустно. А сейчас – светло, чисто, тепло. Особенно радуют новые окна и двери – никаких сквозняков, работать стало легче и приятнее, – поделилась впечатлениями машинист насосных установок Людмила Андреева.

Улучшение условий труда сотрудников «Концессий водоснабжения» ведётся с 2024 года. За это время капитально отремонтированы помещения цеха в Дзержинском районе, хозяйственно-бытовые помещения в Советском районе, а недавно завершён первый этап ремонта в Красноармейском районе.

Фото: Концессии водоснабжения