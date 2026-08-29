



В Александровском саду Волгограда начался завершающий этап установки бронзовой скульптуры князя Александра Невского. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент мастера залили бетонное основание и смонтировали гранитный постамент памятника.





В ходе подготовительных работ скульптура была очищена от загрязнений, накопившихся за годы эксплуатации. Автор также дополнил образ полководца новой деталью – щитом, что придало монументу более завершённый и защитный символизм.

Напомним, памятник перенесён на территорию Александровского сада по предложению епархии – ближе к храму, откуда он хорошо просматривается с главной площади города. Окончательное решение о месте установки было принято 12 июня совместно руководством города и региона.

Видео: администрация Волгограда