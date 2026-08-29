На посту ДПС под Волгоградом у пассажира автобуса изъяли марихуану





В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автобус для проверки. Как сообщили в ГУ МВД по региону, служебная собака, обследовавшая транспортное средство, указала на наличие возможных запрещённых веществ.





При личном досмотре 39-летнего пассажира в кармане шорт обнаружили свёрток с веществом растительного происхождения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.

Задержанный пояснил, что приобрёл наркотик через интернет для себя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств).

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области