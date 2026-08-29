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Общество

С сентября волгоградских продавцов на маркетплейсах обяжут подтверждать подлинность товаров

Общество 29.08.2026 15:20
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29.08.2026 15:20


С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в закон о защите прав потребителей, которые обязывают продавцов на маркетплейсах и в онлайн-магазинах размещать в описании товаров официальные документы, подтверждающие их подлинность. Об этом РИА Новости рассказал президент Ассоциации цифровых платформ (АЦП) Ораз Дурдыев.

По его словам, теперь в карточке товара необходимо указывать ссылки на российский или единый евразийский реестры, где содержатся номер сертификата или декларации, срок его действия и данные выдавшей организации. Если продукция не подлежит обязательной сертификации, продавец обязан в понятной форме сообщить об этом покупателю.

Нововведение коснётся широкого ассортимента – от детских товаров до электроники и косметики. При этом требования не распространяются на физлиц, которые перепродают вещи, а также на покупки в обычных магазинах.

Как отметил Дурдыев, эти уточнения являются частью более масштабного механизма верификации, который начнёт действовать с 1 октября в рамках закона о платформенной экономике. С этого дня заработает единая многоуровневая система проверки данных, которые продавцы размещают в карточках товаров.

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