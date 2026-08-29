Волгоградкие первоклашки начнут учебу с новой программы в 2027 году

Министерство просвещения России планирует обновить Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной школы (1–4 классы). Ожидается, что изменения вступят в силу в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с журналистами 29 августа.

По его словам, обновление стандарта необходимо для синхронизации знаний, которые ребёнок получает в начальных классах, с последующими этапами обучения.

Ранее Минпросвещения уже анонсировало пересмотр стандарта для основной школы (5–9 классы). При его разработке специалисты учтут положения Комплексного плана мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования до 2030 года. Оба проекта направлены на системное улучшение образовательного процесса и преемственность учебных программ.