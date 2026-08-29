В Волгограде установили постамент для памятника Невскому





У собора в центре Волгограда появился постамент на новом месте для памятника Александру Невскому, которое еще в июне совместно выбрали губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Напомним, что решение о переносе памятника Александру Невскому на другое место было принято в рамках реконструкции Площади павших борцов. Бронзовую скульптуру под присмотром скульптора Сергея Щербакова демонтировали и увезли на комбинате «Лит Арт» в Жуковском, где ее почистят. Монумент также ждут изменения – у Александра Невского появится щит в руке.

Как сообщает ИА «Высота 102», на зеленом газоне уже появился постамент для памятника. В скором времени, волгоградцы уже смогут увидеть и обновленную фигуру Александра Невского. Семиметровая композиция, созданная Сергеем Щербаковым, будет установлена у собора так, что будет видна с главной площади города.

Отметим, со старого места памятник был разобран для установки на новом месте еще в конце июля.