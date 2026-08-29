Под Волгоградом пробка разрослась до 20 км из-за ремонта моста





Сегодня, 29 августа, в связи с ремонтными работами на мосту при подъезде к Михайловке Волгоградской области образовалась пробка на трассе Р-22 «Каспий». Как сообщае ИА «Высота 102», движение затруднено по направлению к столице.

Как сообщалось информагентством, 26 уже наблюдался довольно крупный затор на трассе из-за ремонта моста. Тогда пробка достигала более 5 километров.





К выходным поток автомобилей увеличился на трассе в сторону столицы. Сейчас же автомобильный затор составляет более 20 километров.

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