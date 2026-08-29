



29 августа в Волгоградской области стартовад проект адресного информирования избирателей «ИнформУИК». Как сообщили в пресс-службе волгоградского избиркома, члены участковых избирательных комиссий проводят поквартирные и подомовые обходы, чтобы лично рассказать жителям о датах и времени голосования, адресах участков и доступных формах волеизъявления на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

В проекте задействованы все 1 390 участковых комиссий региона, а информирование ведут более 5 200 специально обученных обходчиков. Каждый из них имеет при себе удостоверение члена УИК и именной бейдж с печатью комиссии.

В ходе визита обходчики оставляют избирателям информационные лифлеты с приглашением на выборы и отвечают на возникающие вопросы. Если жителя не окажется дома, визит повторят. Адресное информирование продлится до 15 сентября.

Фото: избирком Волгоградской области