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Общество

В Волгоградской области началось адресное информирование избирателей

Общество 29.08.2026 18:35
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29.08.2026 18:35


29 августа в Волгоградской области стартовад проект адресного информирования избирателей «ИнформУИК». Как сообщили в пресс-службе волгоградского избиркома, члены участковых избирательных комиссий проводят поквартирные и подомовые обходы, чтобы лично рассказать жителям о датах и времени голосования, адресах участков и доступных формах волеизъявления на предстоящих выборах депутатов Госдумы.

В проекте задействованы все 1 390 участковых комиссий региона, а информирование ведут более 5 200 специально обученных обходчиков. Каждый из них имеет при себе удостоверение члена УИК и именной бейдж с печатью комиссии.

В ходе визита обходчики оставляют избирателям информационные лифлеты с приглашением на выборы и отвечают на возникающие вопросы. Если жителя не окажется дома, визит повторят. Адресное информирование продлится до 15 сентября.

Фото: избирком Волгоградской области

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