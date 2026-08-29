



Волгоградцы, которые летом посетили город воинской славы Калач-на-Дону в Волгоградской области, пришли в шок от состояния детской площадки в районе Старый Калач. Место для отдыха детей со стороны производит удручающее впечатление, а при ближайшем осмотре вызывает серьезное опасение за жизнь и здоровье детей.

– Это единственная в округе детская площадка. В радиусе 5 километров мы больше ничего не нашли. Расположена она на пересечении Старокалачевского переулка и улицы Блюхера. Вся в мусоре, осколках от битого стекла и много чего еще. Мы просто в шоке. Давно такого ужаса не видели, – рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, которые приехали летом в Калаче-на-Дону в гости.

Расположенная на пустыре детская игровая зона состоит из футбольного поля, где еще можно в траве разглядеть пару ворот, а также нескольких старых качелей, горок и каруселей, расположенных поблизости. Рядом стоят несколько лавочек и две пустые урны для мусора, который, вероятно, бросают рядом.

– Днем здесь играют дети, а вечером лавочки занимают выпивохи. Никто тут не убирает. Битые бутылки повсюду. Мы пришли с ребенком, посмотрели на это все и ушли. Вот такая забота о детях. Будем обращаться в местную администрацию, чтобы убрали это безобразие, – рассказали волгоградцы.

В администрации города Калач-на-Дону информагентству сообщили, что к ним примерно 1,5 месяца назад уже поступала жалоба на состояние детской площадки в Старом Калаче.

– Площадка в аварийном состоянии. Она небезопасна. В ближайшее время мы ее ликвидируем, а потом будет думать, что делать на этом земельном участке, который значится в документах, как рекреационная зона, – сообщили ИА «Высота 102» в администрации «Калача-на-Дону. – Сейчас очень серьезные требования к детским площадкам, поэтому мы не может ее оставить в таком состоянии. А что делать с этим участком земли пока непонятно.

По словам специалистов, обустроить эту территорию за счет местного бюджета не представляется возможным из-за отсутствия финансовых средств. Шансов на победу у этого пустыря в рейтинговом голосовании по выбору проектов благоустройства также крайне мало. Как правило, больше голосов набирают территории, расположенные в центральной части населенных пунктов.

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