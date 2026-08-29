Екатерина Карабутова вошла в штаб юниорской сборной России U16

Тренер вратарей «Динамо‑Синары» Екатерина Карабутова стала членом тренерского штаба юниорской сборной России U16, сообщает пресс‑служба волгоградского клуба.

Для юниорок открываются новые возможности после изоляции: сборная получила одну из пяти дополнительных путёвок на первенство мира и готовится вернуться на международную арену. Первый сбор команды под новым штабом стартует 30 августа в Новогорске. А главный экзамен ждёт девушек в Марокко – с 15 по 24 октября, где сборная выступит на первенстве мира среди юниорок.

Назначение Карабутовой имеет особую символику. Ровно 10 лет назад её саму вызывали в юниорскую сборную – но тогда в качестве вратаря. В 2018 году в составе той команды она стала чемпионкой мира среди юниоров. Теперь её задача – передать опыт новому поколению.

– Для меня это большая честь – работать с лучшими молодыми игроками страны, – делится Екатерина. – Есть желание поделиться опытом и дать им что‑то новое. Надеюсь, что у нас всё получится, и мы достигнем результата. Я благодарна всем тренерам и руководителям, которые дали мне возможность поработать на столь высоком уровне. Об этом я мечтала очень давно. В июне этого года главный тренер сборной U16 Ирина Юрьевна Близнова позвонила мне и пригласила поработать с нашей молодёжью. Конечно, я была очень рада этому предложению. Для меня это большая честь и рост.

Для сборной работа с вратарями – отдельная тонкая линия: именно вратарь часто задаёт ритм и уверенность всей защите. С опытом чемпионки мира этот элемент подготовки получает серьёзную опору.

Александр Веселовский

Фото: ГК «Динамо-Синара»