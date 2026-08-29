23 иностранца задержали на оптовой базе в Волгограде





В Дзержинском районе Волгограда сотрудники ГУ МВД и ГУ ФССП России по Волгоградской области при силовой поддержке ОМОН «Сталинград» провели рейд по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Проверка прошла на территории оптово-распределительного комплекса.

Полицейские проверили законность нахождения и трудовой деятельности иностранных граждан. В результате в отделы полиции доставлены 23 человека. В отношении 13 из них составлены административные протоколы за нарушение миграционного законодательства, двое помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.





Судебные приставы в рамках рейда арестовали шесть автомобилей в счёт погашения задолженностей, ещё один автомобиль изъят, взыскано 370 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются лица, незаконно привлёкшие иностранцев к труду, а также предоставившие жильё мигрантам, находящимся в стране с нарушением установленного порядка.





Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области