Волгоградцам дали советы по выявлению ошибок в квитанциях ЖКХ





Многие волгоградцы оплачивают квитанции за жилищно-коммунальные услуги автоматически, не проверяя расчёты, в результате чего могут переплачивать из-за ошибок, например, из-за неверно указанной площади квартиры. Об этом 29 августа напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

– Нормальная УК обязана разъяснить, из чего сложилась сумма. При обнаружении ошибки важно зафиксировать нарушение, – отметил он в беседе с ТАСС.

Парламентарий рекомендует при получении платёжки обращать внимание на три ключевых момента: площадь жилья, действующие тарифы и перечень услуг. Особенно насторожить должны новые строки в квитанции.

Если начисления вызывают сомнения, Чаплин советует сначала запросить у управляющей компании или расчётного центра подробную расшифровку. В случае, если разъяснения не удовлетворили, следует направить в УК письменное обращение с требованием проверить обоснованность начислений. При отсутствии ответа или отказе в перерасчёте можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию.