В Волгоградской области первыми в России запустят «аптеки на колёсах»





Волгоградская область вошла в число 11 регионов, где с 1 сентября 2026 года стартует пилотный проект по розничной продаже лекарств в передвижных аптечных пунктах. Эксперимент, рассчитанный на три года, призван решить проблему доступности медикаментов для жителей отдалённых сёл и деревень, где стационарные аптеки отсутствуют.

В передвижных аптеках можно будет приобрести как безрецептурные препараты, так и лекарства, отпускаемые по рецепту врача. Исключение составят наркотические и психотропные средства. Проект реализуется по поручению федерального центра и станет важным шагом в повышении доступности медицинской помощи на селе.

Помимо Волгоградской области, пилотными регионами стали Красноярский край, Кабардино-Балкария, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Краснодарский и Ставропольский края, Калмыкия, Донецкая Народная Республика и Бурятия. В течение трёх лет будет оцениваться эффективность нового формата торговли, после чего возможны его масштабирование на другие субъекты РФ.