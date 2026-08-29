Биолог развеял миф о влиянии полнолуния на клев рыбы





Кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров опроверг распространённое мнение о том, что полнолуние определяет активность рыбы. По его словам, это скорее миф, а реальное значение имеют погода, температура воды и атмосферное давление.

– Влияние полнолуния на клёв рыбы является скорее мифом, чем реальным фактором, определяющим активность рыбы, так как главными условиями хорошего улова остаются погода, температура воды и атмосферное давление, – пояснил он в беседе с РИА Новости.

Специалист отметил, что научные наблюдения не подтверждают прямой связи между фазами Луны и интенсивностью клёва. На поведение рыбы влияет комплекс факторов: особенности вида, прозрачность воды и общее состояние водоёма.

При стабильных погодных условиях и нормальном давлении рыба может активно клевать вне зависимости от лунного цикла. Впрочем, эксперт допустил, что лунный свет в отдельных случаях может влиять на некоторые виды, но только в прозрачной воде и на мелководье.