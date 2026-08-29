Медведев: планов мобилизации в России нет





Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 августа заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию. По его словам, потребности в этом нет – военнослужащих, заключивших контракт, достаточно для выполнения поставленных задач.

– Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно, – сказал Медведев.

Политик также прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что киевский режим искусственно подогревает тему мобилизации в информационном поле, чтобы извлекать из неё политические дивиденды. При этом, по его словам, украинцев принудительно отправляют в военкоматы, а их родственников подвергают физическому давлению.

Фото: Дмитрий Медведев / МАКС