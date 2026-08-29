Главное

Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗ Площадь с точной копией сталинградского фонтана открыл Бочаров в Волгограде Двойная угроза ВСУ в Волгоградской области: все, что известно о тревожной ночи 24 августа Силовики задержали блогера Коваленко, снявшего пранк на Мамаевом кургане Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ

Актуально

Думал, это зависть, а Волгоград не простил. Что известно о задержании и самом блогере Коваленко

«Это наша земля»: матери участников СВО отбили в суде Волгограда паи у «новых фермеров»

«Я такого от родины не ждал»: пенсионер из Волгоградской области стал героем Сети после штрафа за попытку сбить БпЛА

Федеральные новости

Федеральные новости
 Медведев: планов мобилизации в России нет
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 августа заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию. По его словам, потребности в этом нет – военнослужащих, заключивших контракт, достаточно для...
Федеральные новости
 Атака БПЛА на Ростов: есть раненые и разрушения
Ночью 29 августа Пролетарский район Ростова-на-Дону подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Как передает Привет-Ростов, в результате ударов повреждены две многоэтажки, на месте работают экстренные службы.  По информации губернатора...
Федеральные новости

Медведев: планов мобилизации в России нет

Федеральные новости 29.08.2026 08:53
0
29.08.2026 08:53


Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 28 августа заявил, что Россия не планирует проводить мобилизацию. По его словам, потребности в этом нет – военнослужащих, заключивших контракт, достаточно для выполнения поставленных задач.

– Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт. Делают это добровольно, исходя из своих патриотических убеждений. Воюют как герои, но делают это осознанно, – сказал Медведев.

Политик также прокомментировал ситуацию на Украине, отметив, что киевский режим искусственно подогревает тему мобилизации в информационном поле, чтобы извлекать из неё политические дивиденды. При этом, по его словам, украинцев принудительно отправляют в военкоматы, а их родственников подвергают физическому давлению.

Фото: Дмитрий Медведев / МАКС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
29.08.2026 08:53
Федеральные новости 29.08.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2026 08:05
Федеральные новости 29.08.2026 08:05
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
29.08.2026 07:50
Федеральные новости 29.08.2026 07:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2026 13:04
Федеральные новости 28.08.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.08.2026 11:31
Федеральные новости 28.08.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2026 19:21
Федеральные новости 27.08.2026 19:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2026 18:18
Федеральные новости 27.08.2026 18:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2026 11:22
Федеральные новости 27.08.2026 11:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.08.2026 11:02
Федеральные новости 27.08.2026 11:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2026 20:04
Федеральные новости 26.08.2026 20:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2026 16:26
Федеральные новости 26.08.2026 16:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2026 12:51
Федеральные новости 26.08.2026 12:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2026 11:40
Федеральные новости 26.08.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
26.08.2026 11:18
Федеральные новости 26.08.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.08.2026 11:41
Федеральные новости 25.08.2026 11:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:53
Медведев: планов мобилизации в России нетСмотреть фотографии
08:40
ВСУ направили ракеты на Волгоград 29 августа: подробноСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде построят вокзал для пассажиров 120-метрового колеса обозренияСмотреть фотографии
08:05
Атака БПЛА на Ростов: есть раненые и разрушенияСмотреть фотографии
07:41
В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы в Москву и АнтальюСмотреть фотографии
07:28
УФАС предупредило полигон в Волжском за отказ в договоре на отходыСмотреть фотографии
07:06
В Волгоградской области ночью угрожала ракетная опасностьСмотреть фотографии
21:55
Китайцы придумали для парка Волгограда сказочный фонтанСмотреть фотографии
21:47
Тело второго утонувшего нашли под УрюпинскомСмотреть фотографии
21:24
Волгоградстат изучит состояние здоровья жителей на примере 972 семейСмотреть фотографии
21:09
В Камышине на учениях спасли заблокированных огнем людейСмотреть фотографии
20:33
196 волгоградцев пожаловались на навязчивых коллекторовСмотреть фотографии
20:13
Барельеф Сталина вернули на корпус ВолгГМУСмотреть фотографии
20:00
Стабильность в действии: как промышленность Волгоградской области развивается, несмотря на вызовы времениСмотреть фотографии
19:45
Прошла через бои с фашистами на Донбассе: ветерану ВОВ Любови Ткачевой – 100 летСмотреть фотографии
19:26
Волгоградцам покажут рассекреченные архивы о гибели парохода «Иосиф Сталин»Смотреть фотографии
19:26
Число укушенных клещами волгоградцев выросло до 1378Смотреть фотографии
18:44
МЧС наградило Сергея Якшина, спасшего провалившихся под лед детей на АхтубеСмотреть фотографии
18:02
Традиции поддержки юных волжан: социальные инициативы ВТЗСмотреть фотографии
17:55
Шахтерский регион на карте России: Бочаров спустился в шахту волгоградского ГОКаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
В Волжском перед 1 Сентября сменили главу управления образованияСмотреть фотографии
17:01
Щебень здесь: ООО «Молот» предлагает более полутора десятков видов продукции вторичной переработкиСмотреть фотографии
16:55
Душераздирающее расставание пожилой волгоградки с собакой показали волонтерыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:43
Силовики предотвратили условный теракт в КамышинеСмотреть фотографии
15:48
Два аквапарка в топе и три строки в федеральном рейтинге. Drivee изучил лето Волгограда 2026 годаСмотреть фотографии
15:46
Продавшей квартиру по «схеме Долиной» волгоградке отказали в возвращении жильяСмотреть фотографии
15:35
Турнир в Кисловодске принес золото волгоградской теннисистке ПановойСмотреть фотографии
15:15
Росгвардия забрала из волгоградской больницы агрессивного посетителяСмотреть фотографии
15:02
В Волгограде облсуд рассмотрит апелляцию депутата Короткова на изъятие 164 млн рублейСмотреть фотографии
14:51
Полиция выписала крупные штрафы родителям юных гонщиков в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
 