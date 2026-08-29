Волгоградским пенсионерам разъяснили условия назначения соцпенсии





Отделение волгоградского Соцфонда разъяснило порядок назначения социальной пенсии по старости. Если гражданин не набрал требуемых 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных баллов), страховая пенсия ему не назначается. В этом случае СФР устанавливает социальную пенсию.

В 2026–2027 годах социальная пенсия по старости выплачивается мужчинам с 69 лет, женщинам – с 64 лет. С 2028 года возраст выхода повысится до 70 и 65 лет соответственно. Эти же сроки действуют для иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России не менее 15 лет. Представители малочисленных народов Севера имеют право на пенсию раньше – мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет при условии постоянного проживания в традиционных местах расселения.

Размер социальной пенсии с 1 апреля 2026 года составляет 9 424,12 рубля и не зависит от стажа и заработка. Если доход пенсионера ниже регионального прожиточного минимума, ему устанавливается социальная доплата до этого уровня. Пенсия ежегодно индексируется.